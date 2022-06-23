Прага, 23 июня 2022, 18:41 — REGNUM Чехия практически исчерпала запасы вооружений, которые годятся для передачи Украине в рамках военной помощи, заявил 23 июня чешский премьер-министр Петр Фиала по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Чехия уже практически исчерпала запасы оружия, которые могла бы предоставить Украине», — сообщил он.
Напомним, ранее Чехия передавала нацистской Украине артиллерийский орудия различных систем, боеприпасы к ним, ракетные установки и танки Т-72М, полученные еще от Советского Союза.
На сегодняшний день обсуждается вопрос отправки Украине средств защиты от химического оружия.
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