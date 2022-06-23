Прага, 23 июня, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Чехия практически исчерпала запасы вооружений, которые годятся для передачи Украине в рамках военной помощи, заявил 23 июня чешский премьер-министр Петр Фиала по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

«Чехия уже практически исчерпала запасы оружия, которые могла бы предоставить Украине», — сообщил он.

Напомним, ранее Чехия передавала нацистской Украине артиллерийские орудия различных систем, боеприпасы к ним, ракетные установки и танки Т-72М, полученные еще от Советского Союза.

На сегодняшний день обсуждается вопрос отправки Украине средств защиты от химического оружия.