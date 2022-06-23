Москва, 23 июня, 2022, 18:37 — ИА Регнум. 23 июня московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о трансфере 26-летнего российского флангового нападающего Антона Зиньковского из самарских «Крыльев Советов».

RonnyK Флаг ФК «Спартак»

По информации профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, «красно-белые» заплатили самарскому клубу 4,3 миллиона евро за трансфер футболиста. При этом трансферная стоимость Зиньковского, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Антон Зиньковский принял участие во всех тридцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одиннадцатью результативными передачами. Также россиянин получил три желтые карточки.