Притобольный район, Курганская область, 23 июня, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В Притобольном районе Курганской области 28-летнего гражданина арестовали за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает областное управление СКР.

Publicdomainpictures.net Колючая проволока

Преступление было совершено вечером 21 июня прямо на улице. Напавшего на девочку задержали благодаря прохожим.

Суд отправил его в СИЗО на два месяца. Гражданина проверяют на причастность к похожим преступлениям.