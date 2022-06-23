Тамбов, , 18:33 — REGNUM Опыт Тамбовской области в вопросе содействия занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста был представлен на заседании комиссии Совета законодателей России и получил положительную оценку. Об опыте региона рассказал председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Пенсионер © Наталья Диева

Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи. Тамбовский спикер на заседании комиссии совета законодателей РФ при Федеральном собрании по вопросам социальной политики рассказал о том, какие меры предпринимаются в регионе для того, чтобы у старшего поколения жителей Тамбовщины была возможность реализовать свой потенциал.

«Учитывая численность граждан данной возрастной категории и их желание продолжать трудовую деятельность, обеспечение занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста является одним из важных направлений региональной политики», — отметил Евгений Матушкин.

По его словам, в муниципальных образованиях организована работа консультационных пунктов службы занятости и «горячей линии», востребован формат мобильных центров занятости для проживающих в отдалённых населённых пунктах пожилых граждан. Также центрами занятости населения организуются мероприятия для граждан старшего поколения на базе библиотек, в ходе которых оказывается содействие в поиске работы, оформлении трудовых отношений и правовое сопровождение после трудоустройства.

Ещё одной формой работы является проведение специализированных ярмарок вакансий: если в 2021 году в 12 ярмарках вакансий для граждан старшего поколения приняли участие 129 человек, то в 2022 году уже проведено 11 ярмарок вакансий с участием 108 человек.

«Большая часть участников ярмарок трудоустроена по профессиям в сфере образования, ЖКХ, торговли, сельского хозяйства», — сказал Евгений Матушкин.

Тамбовский спикер подчеркнул, что востребованной формой занятости пожилых людей становится организация самозанятости, сочетающая творческий потенциал граждан и получение дополнительных доходов. Для этого с 2014 года предоставляется государственная услуга «Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности». Она включает в себя предоставление единовременной финансовой помощи при регистрации индивидуального предпринимателя, юридического лица, КФК, постановке на учёт в качестве самозанятого. В 2021 году в качестве самозанятых зарегистрировалось более 75 граждан пожилого возраста, с начала 2022 года — 56.

Кроме того, оказываются профориентационные услуги, которыми в 2021 году воспользовались 1782 человека предпенсионного возраста, в январе–мае 2022 года — 870 человек.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» отдельные категории граждан могут пройти профессиональное обучение за счёт грантовых средств, в числе обучающих программ — проектирование урочной и внеурочной деятельности, кадровое делопроизводство, сиделка, швея, автослесарь, управление многоквартирными домами, повар, психология личности, «1С: Бухгалтерия».

В 2021 году участниками мероприятий по обучению стали более 1,5 тыс. человек, из них более 850 человек — граждане старшего возраста. На 2022 год для Тамбовской области установлена федеральная квота в количестве 2097 человек. По словам Евгения Матушкина, планируется, что более 30% участников станут граждане старшего возраста.

Отмечается, что члены комиссии по социальной политике Совета законодателей страны положительно оценили опыт Тамбовской области по содействию трудоустройству граждан старшего поколения.