Тамбов, 23 июня, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Опыт Тамбовской области в вопросе содействия занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста был представлен на заседании комиссии Совета законодателей России и получил положительную оценку. Об опыте региона рассказал председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Наталья Диева
Пенсионер

Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи. Тамбовский спикер на заседании комиссии совета законодателей РФ при Федеральном собрании по вопросам социальной политики рассказал о том, какие меры предпринимаются в регионе для того, чтобы у старшего поколения жителей Тамбовщины была возможность реализовать свой потенциал.

«Учитывая численность граждан данной возрастной категории и их желание продолжать трудовую деятельность, обеспечение занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста является одним из важных направлений региональной политики», — отметил Евгений Матушкин.

По его словам, в муниципальных образованиях организована работа консультационных пунктов службы занятости и «горячей линии», востребован формат мобильных центров занятости для проживающих в отдалённых населённых пунктах пожилых граждан. Также центрами занятости населения организуются мероприятия для граждан старшего поколения на базе библиотек, в ходе которых оказывается содействие в поиске работы, оформлении трудовых отношений и правовое сопровождение после трудоустройства.

Ещё одной формой работы является проведение специализированных ярмарок вакансий: если в 2021 году в 12 ярмарках вакансий для граждан старшего поколения приняли участие 129 человек, то в 2022 году уже проведено 11 ярмарок вакансий с участием 108 человек.

«Большая часть участников ярмарок трудоустроена по профессиям в сфере образования, ЖКХ, торговли, сельского хозяйства», — сказал Евгений Матушкин.

Тамбовский спикер подчеркнул, что востребованной формой занятости пожилых людей становится организация самозанятости, сочетающая творческий потенциал граждан и получение дополнительных доходов. Для этого с 2014 года предоставляется государственная услуга «Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности». Она включает в себя предоставление единовременной финансовой помощи при регистрации индивидуального предпринимателя, юридического лица, КФК, постановке на учёт в качестве самозанятого. В 2021 году в качестве самозанятых зарегистрировалось более 75 граждан пожилого возраста, с начала 2022 года — 56.

Кроме того, оказываются профориентационные услуги, которыми в 2021 году воспользовались 1782 человека предпенсионного возраста, в январе–мае 2022 года — 870 человек.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» отдельные категории граждан могут пройти профессиональное обучение за счёт грантовых средств, в числе обучающих программ — проектирование урочной и внеурочной деятельности, кадровое делопроизводство, сиделка, швея, автослесарь, управление многоквартирными домами, повар, психология личности, «1С: Бухгалтерия».

В 2021 году участниками мероприятий по обучению стали более 1,5 тыс. человек, из них более 850 человек — граждане старшего возраста. На 2022 год для Тамбовской области установлена федеральная квота в количестве 2097 человек. По словам Евгения Матушкина, планируется, что более 30% участников станут граждане старшего возраста.

Отмечается, что члены комиссии по социальной политике Совета законодателей страны положительно оценили опыт Тамбовской области по содействию трудоустройству граждан старшего поколения.

«Трудовая деятельность имеет чрезвычайно большое значение для людей старшего поколения, причем не только как источник дохода, но и как возможность применить на практике богатый трудовой и жизненный опыт, расширить круг общения. И, конечно же, всё вместе это благоприятно сказывается на качестве и продолжительности жизни людей старшего поколения», — заключил тамбовский спикер.