Энгельс, Саратовская область, 23 июня, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В Саратовской области по факту смерти на пожаре двух мужчин организована проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

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По предварительным данным, днем 23 июня жители дома №56 по улице Полтавской в городе Энгельсе обнаружили возгорание соседней квартиры. Жилье в связи со служебной необходимостью снимали двое мужчин в возрасте 26 и 50 лет. После тушения огня в квартире обнаружили тела жильцов.

По предварительной версии, смерть мужчин могла наступить после отравление продуктами горения. Вероятной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в квартире на втором этаже пятиэтажного дома по улице Пугачева в Саратове произошел пожар. В жилище находилась женщина и двое малолетних детей.

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