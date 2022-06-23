Херсон, Украина, 23 июня 2022, 18:30 — REGNUM Не менее четырёх воздушных объектов уничтожены ракетами российских средств ПВО в небе над Херсоном, сообщает 23 июня ТАСС.
Местные жители отчетливо наблюдали следы ракет и слышали взрывы.
Официальной информации по этому поводу пока нет.
Напомним, Херсон, как и другие освобожденные города, неоднократно подвергался ракетным обстрелам со стороны украинских боевиков.
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