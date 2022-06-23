Херсон, 23 июня, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Не менее четырёх воздушных объектов уничтожены ракетами российских средств ПВО в небе над Херсоном, сообщает 23 июня ТАСС.

Mil.ru Экран радиолокатора ПВО

Местные жители отчетливо наблюдали следы ракет и слышали взрывы.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Напомним, Херсон, как и другие освобожденные города, неоднократно подвергался ракетным обстрелам со стороны украинских боевиков.