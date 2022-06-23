Кострома, , 18:57 — REGNUM Администрация Костромы опубликовала изменённую схему движения общественного транспорта в Костроме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Остановка в Костроме Наталья Диева

Схема

Сейчас в городе действуют 45 маршрутов. С 1 октября 2022 года их число будет сокращено до 40, в том числе продолжат действовать три направления, обсуживаемые по нерегулируемому тарифу — автобусы 77, 100, и новый маршрут № 17. Ранее костромичи просили продлить его до Венеции, но, судя по схеме, от этой идеи решено было отказаться.

Маршруты №2,23,49, которые в настоящее время ходят до поселка Волжский, продлены до поселка Первого. Маршрут №15, следующий до Паново, будет ходить до Малышково. Отменены автобусы №9, 10, 38 и 56. Кроме автобуса № 17 вводятся два новых маршрута — № 39 от центра до посёлка Высоково, № 75 от Венеции до ТЦ «Стометровка».

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