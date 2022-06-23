Москва, , 22:12 — REGNUM Столкновение Китая и других держав может осуществиться не только вокруг Тайваня, но в других регионах планеты — например, в Африке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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«Тайвань — лишь одна из точек китайских геостратегических интересов. Уверен, что под данную категорию можно подогнать фактически любой конфликт в любой части земного шара», — заявил эксперт.

По мнению политолога, в случае с Тайванем Китай, в первую очередь для США, проведёт демонстрацию того, что с ним шутки плохи.

«Но следующие шаги все же, думаю, будут в Африке» — заключил Бредихин.

Напомним, что в соответствии с приказом председателя Китайской Народной Республики и Центрального военного совета КНР Си Цзиньпина в Китае ввели положения об армейских действиях «невоенного характера».