Скопье, 23 июня, 2022, 18:20 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 777 образцов выявили 93 новых случая заражения коронавирусом, в том числе 20 — повторные заражения. Также в стране зарегистрировали 14 случаев выздоровления. Об этом 23 июня сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Скопье, Северная Македония

В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 313 252 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9322, 303 410 пациентов выздоровели. За сутки не зарегистрировали летальных исходов от COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 520. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.