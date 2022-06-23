Бухарест, , 18:20 — REGNUM Министр сельского хозяйства Румынии Адриан Чесною официально объявил о своей отставке с занимаемой должности. Об этом 23 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Решение об уходе с должности Чесною принял «на фоне беспрецедентного давления со стороны недоброжелателей и СМИ».

Адриан Чесною «Я не желаю быть объектом для обвинений и насмешек, поэтому слагаю с себя полномочия».

Напомним, ранее представители Антикоррупционного комитета Румынии возбудили против Чесною уголовное дело. Министр обвиняется в злоупотреблении служебным положением и растрате государственных средств.

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