Бухарест, 23 июня 2022, 18:20 — REGNUM Министр сельского хозяйства Румынии Адриан Чесною официально объявил о своей отставке с занимаемой должности. Об этом 23 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Решение об уходе с должности Чесною принял «на фоне беспрецедентного давления со стороны недоброжелателей и СМИ».
Напомним, ранее представители Антикоррупционного комитета Румынии возбудили против Чесною уголовное дело. Министр обвиняется в злоупотреблении служебным положением и растрате государственных средств.
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