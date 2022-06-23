Министр сельского хозяйства Румынии подал в отставку
Бухарест, 23 июня, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Румынии Адриан Чесною официально объявил о своей отставке с занимаемой должности. Об этом 23 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Lexacount.com
Отставка
Решение об уходе с должности Чесною принял «на фоне беспрецедентного давления со стороны недоброжелателей и СМИ».
«Я не желаю быть объектом для обвинений и насмешек, поэтому слагаю с себя полномочия».
Напомним, ранее представители Антикоррупционного комитета Румынии возбудили против Чесною уголовное дело. Министр обвиняется в злоупотреблении служебным положением и растрате государственных средств.