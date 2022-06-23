Эксперт: Акунин — далеко не единственный российский писатель-русофоб
Москва, 23 июня, 2022, 22:09 — ИА Регнум. То, что книги Бориса Акунина сняли с продажи, хороший признак, но таких, как он, к сожалению, много. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил политолог Аслан Рубаев.
«Очень хорошо, что книги Бориса Акунина сняли с продажи, только Акунин — не единственный антирусский писатель», — заявил эксперт.
К сожалению деятелей культуры, которые всё больше напоминают по своему поведению пятую колонну, развелось очень много, отметил Рубаев. Для предотвращения и распространения подобных деятелей нужно срочно воссоздать худсоветы, которые будут фильтровать и не допускать к печати подобных авторов, считает эксперт.
«Такие «деятели культуры» не мыслят государственным интересом, это типичное либеральное отребье, живущее инстинктами из области ниже пупка. Нам с ними не по пути, Россия их отвергла» — заключил политолог.
Напомним, что магазин «Молодая гвардия» убрал со своих полок произведения Бориса Акунина.