Москва, 23 июня, 2022, 22:09 — ИА Регнум. То, что книги Бориса Акунина сняли с продажи, хороший признак, но таких, как он, к сожалению, много. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил политолог Аслан Рубаев.

putnik Борис Акунин на митинге в поддержку «кандидата в мэры Москвы» Алексея Навального

«Очень хорошо, что книги Бориса Акунина сняли с продажи, только Акунин — не единственный антирусский писатель», — заявил эксперт.

К сожалению деятелей культуры, которые всё больше напоминают по своему поведению пятую колонну, развелось очень много, отметил Рубаев. Для предотвращения и распространения подобных деятелей нужно срочно воссоздать худсоветы, которые будут фильтровать и не допускать к печати подобных авторов, считает эксперт.

«Такие «деятели культуры» не мыслят государственным интересом, это типичное либеральное отребье, живущее инстинктами из области ниже пупка. Нам с ними не по пути, Россия их отвергла» — заключил политолог.

Напомним, что магазин «Молодая гвардия» убрал со своих полок произведения Бориса Акунина.