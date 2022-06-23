Москва, , 18:12 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала социальные инициативы фракции СРЗП в Госдуме. Об этом шла речь в ходе встречи лидера партии Сергея Миронова и омбудсмена.

Сергей Миронов Kremlin.ru

Москалькова рассказала о результатах деятельности за 2021 год. По ее словам, с фракцией работа идет в тесном сотрудничестве, депутаты направили около 40 обращений по самым разным вопросам, которые касались защиты прав участников уголовного процесса, жилищных прав, прав на социальное обеспечение.

Она также отметила, что ценит взаимодействие с СРЗП по совершенствованию законодательства и поддерживает инициативы фракции о предоставлении детям-инвалидам путевок на санаторно-курортное лечение; о бесплатной парковке для людей с ограниченными возможностями; о полной компенсации расходов на оплату жилья и взносов на капитальный ремонт для участников Великой Отечественной войны.

Миронов высоко оценил работу Москальковой, подчеркнув, что внимательно следит за деятельностью уполномоченного.

«Сколько спасенных людей, сколько решенных проблем и вопросов, поставленных на самом высоком уровне, о которых многие десятилетиями предпочитали молчать. А Татьяна Николаевна, не боясь, этим занимается», — сказал Миронов, добавив, что она может рассчитывать на поддержку фракции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Москалькова 29 июня выступит с докладом в Госдуме о своей работе.

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