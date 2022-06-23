Тирана, 23 июня, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 23 июня опубликовал совместное фото с первыми лицами стран ЕС после саммита ЕС — Западные Балканы.

Ps.al Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, на фото Рама находится между премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Приводим подпись Рамы к фотопубликации:

«Хорошее место, хорошие люди, хорошие картины и просто представьте себе, насколько лучше бы это было, если бы за хорошими обещаниями следовало более хорошее выполнение… Но мы — албанцы и не сдаемся так легко! Поэтому мы продолжим идти и работать еще усерднее, чтобы сделать Албанию хорошим членом ЕС».