София, 23 июня, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Действующий премьер-министр Болгарии Кирил Петков не исключил возможности своей добровольной отставки. Об этом 23 июня сообщает БТВ.

Mi.government.bg Кирилл Петков

Такое заявление глава болгарского правительства сделал в Брюсселе, где он находится с рабочим визитом.

«Я без сожалений расстанусь с данной мне властью», — отметил он. При этом Петков подчеркнул, что будет «внимательно следить за происходящими в Болгарии политическими событиями».

Напомним, 22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия нынешнему Совету министров страны. В качестве причин такого шага народные избранники назвали рост инфляционных процессов в стране и общее обнищание населения.