Москва, 23 июня, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Присоединение Приднестровья к России возможно в случае масштабных провокаций со стороны Молдавии, например, военной агрессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил политолог Аслан Рубаев.

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«На референдуме в 2006 году 97% жителей ПМР высказались за присоединение к России, но мы тогда не завершили процесс присоединения ПМР, признав, что соблюдаем территориальную целостность Молдавии», — заявил эксперт.

Россия уверенно стоит на позиции, согласно которой Приднестровью необходим особый статус внутри самой Молдавии, возможно, связанный с изменением самого характера молдавского государства, напомнил политолог.

«Конечно, говорить о присоединении по истечении такого периода времени уже нет смысла, если только не произойдут какие-то глобальные изменения, в рамках которых прозападный режим Майи Санду не решится на военный конфликт с ПМР, например», — заключил Рубаев.