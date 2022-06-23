Максим Егоров: на «Тамбовмаше» увеличат производство продукции ГОЗ
Тамбов, 23 июня, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров посетил завод «Тамбовмаш», который специализируется на производстве средств индивидуальной защиты органов дыхания. Продукция поставляется по России и за рубеж, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.
На заводе «Тамбовмаш» реализуется инвестиционный проект по техническому перевооружению и модернизации основного производства и освоению новых изделий, в их числе — внедрение магнитно-импульсной штамповки, которая заменит традиционный пресс и позволит повысить качество выпускаемой продукции.
Также реализуется инвестиционный проект по созданию комплексного участка сборки и проверки дыхательных аппаратов на сжатом воздухе (ДАСВ). Ранее такую продукцию на «Тамбовмаше» выпускали ограниченными партиями, а теперь появится возможность производить дыхательные аппараты в промышленных масштабах.
Кроме того, администрация области совместно с руководством предприятия проводит работу по расширению географии поставок продукции, в том числе в страны ближнего зарубежья.