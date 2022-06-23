Тамбов, 23 июня, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров посетил завод «Тамбовмаш», который специализируется на производстве средств индивидуальной защиты органов дыхания. Продукция поставляется по России и за рубеж, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

https://www.tambov.gov.ru/ На заводе «Тамбовмаш»

На заводе «Тамбовмаш» реализуется инвестиционный проект по техническому перевооружению и модернизации основного производства и освоению новых изделий, в их числе — внедрение магнитно-импульсной штамповки, которая заменит традиционный пресс и позволит повысить качество выпускаемой продукции.

Также реализуется инвестиционный проект по созданию комплексного участка сборки и проверки дыхательных аппаратов на сжатом воздухе (ДАСВ). Ранее такую продукцию на «Тамбовмаше» выпускали ограниченными партиями, а теперь появится возможность производить дыхательные аппараты в промышленных масштабах.

«В ходе совместных переговоров с представителями Минпромторга России администрация области и руководство «Тамбовмаша» достигли договорённости о проведении опытно-конструкторских работ по освоению выпуска новых видов изделий — в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ). Освоение нового вида продукции позволит увеличить объем производства на 600 млн рублей в год», — сообщил Максим Егоров.

Кроме того, администрация области совместно с руководством предприятия проводит работу по расширению географии поставок продукции, в том числе в страны ближнего зарубежья.

https://www.tambov.gov.ru/ На заводе «Тамбовмаш»

«Санкционные ограничения со стороны Запада поставили перед нашей страной много непростых задач, но эти же самые задачи стали «окном возможностей» для отечественной экономики. Это в полной мере понимают и тамбовские производители. Мы видим это на примере «Тамбовмаша», где реализуют новые инвестиционные проекты, позволяющие выпускать востребованную продукцию высочайшего качества. Отмечу, что развитие тамбовской промышленности — одна из стратегических задач для моей команды. Заверяю, что наши предприятия не останутся без поддержки, которая предусматривает разные меры — от льготных кредитов до госзаказа», — заявил Максим Егоров.