Осло, , 18:08 — REGNUM После 2030 года Норвегия обязуется поставлять в ЕС газ и нефть, передаёт 23 июня TV2.

Норвегия

Соответствующая договорённость достигнута между министром нефти и энергетики Норвегии Терье Осландом, первым зампредседателя Европейской комиссии Франсом Тиммермансом и еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Как отмечается в совместном заявлении, подписанном по итогам переговоров, у Норвегии много нефтегазовых ресурсов. Она занимается сейчас разработкой, разведкой и развитием месторождений.

Это позволяет Норвегии оставаться крупным поставщиком энергоресурсов в ЕС и после 2030 года, а не только в ближайшее время, отмечает норвежская сторона.

Напомним, Норвегия, пользуясь санкциями ЕС против России и ответными мерами Москвы, нарастила поставки своих нефтепродуктов на европейскую территорию.

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