Чебоксары, 24 июня, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Перми задержан 19-летний мужчина, которого подозревают в серии мошенничеств в отношении чебоксарцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

В полиции информируют, что в результате служебной командировки в Пермь задержан 19-летний подозреваемый в серии мошенничеств в отношении чебоксарцев. Правоохранители установили троих потерпевших, которые пытались приобрести через социальную сеть одежду и постельное белье.

В настоящее время полиция проверяет причастность пермяка к совершению других аналогичных фактов.

В ведомстве добавляют, что в интернете одним из наиболее популярных способов обмана является хищение денег под видом продажи товаров. Всего с начала года в полицию Чебоксар обратились 158 человек, лишившихся свыше 8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, чебоксарцы продолжают ежедневно попадаться на уловки мошенников, при этом схемы их действий схожи и известны: на 9 июня пострадали более 600 жителей Чебоксар, которые лишились свыше 120 млн рублей.