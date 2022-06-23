Пенза, 23 июня, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В киноконцертном зале «Пенза» 23 июня прошел губернский праздник «Выпускник — 2022». Порядка 1,5 тыс. юношей и девушек, среди которых 20 эвакуированных с Донбасса ребят, поздравил с окончанием школы глава региона Олег Мельниченко.

Pnzreg.ru В Пензе поздравили выпускников

В мероприятии чествовали отличников учебы, спортсменов, победителей научных и творческих конкурсов.

Поздравляя ребят, губернатор отметил, что испытывает чувство радости от такой разносторонне развитой, активной, позитивно настроенной молодежи, готовой менять мир в лучшую сторону.

«В этом году более 700 человек получат аттестаты о среднем общем образовании с отличием, а также медаль «За особые успехи в учении». Только по предварительным результатам 31 выпускник получил 100 баллов по итогам единого государственного экзамена», — сказал глава Пензенской области.

В будущем именно от молодежи зависит благополучие региона и всего государства, подчеркнул Мельниченко. Он пожелал молодым людям с опорой на талант и креативность совершить технологический прорыв в России.

«Мы хотим стать передовым регионом, где интересно работать и жить, поэтому с нетерпением ждем вас на предприятиях и организациях нашей области. Нам нужны программисты, врачи, педагоги, строители и инженеры. Пусть у вас все получится», — напутствовал глава области.

По окончании торжественной части 20-и выпускникам за высокие результаты в учебе, спорте и общественной жизни были вручены благодарственные письма губернатора.

ИА REGNUM напоминает, в общеобразовательных организациях Пензенской области области закончили обучение 4740 одиннадцатиклассников.

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