Копейск, Челябинская область, 23 июня, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области из нелегального пункта приёма металлолома изъяли почти три тонны металла. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Владельцем точки был гражданин 1994 года рождения. У него не оказалось лицензии.

Теперь ему грозит административная ответственность. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе закрыли несколько незаконных пунктов приёма металлолома.