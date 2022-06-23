В Челябинской области изъяли три тонны нелегального металлолома
Копейск, Челябинская область, 23 июня, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области из нелегального пункта приёма металлолома изъяли почти три тонны металла. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
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Металлолом
Владельцем точки был гражданин 1994 года рождения. У него не оказалось лицензии.
Теперь ему грозит административная ответственность. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе закрыли несколько незаконных пунктов приёма металлолома.