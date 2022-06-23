Москва, , 18:01 — REGNUM Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров считает, что ранее считавшийся перспективным губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в одну секунду сжёг свою хорошую репутацию, не одернув собственную подчинённую — руководителя калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Аллу Иванову, которая 22 июня рассказала о якобы существующих «дипломатических путях» решения проблемы сухопутной блокады Калининграда, организованной властями Литвы.

Иванова заявила, что есть якобы три варианта «дипломатического решения» проблемы. Два из них связаны с внесением изменений в документы Евросоюза о санкциях, а третий заключается в разъяснении, которое Брюссель должен дать Вильнюсу, о том, что применять «санкционные» статьи к калининградскому транзиту не следует.

Многие эксперты уже отметили, что слова Ивановой — это демонстрация абсолютной политико-информационной беспомощности позиции России по вопросу о жизнеобеспечении Калининградской области.

«Калининградский позор власти. Калининградский губернатор Алиханов, очень долго бывший на хорошем счету, в одну секунду сжег в мусорной куче свою хорошую репутацию, позволив своей чиновнице её буквально обгадить. Он позволил своему доверенному лицу позорно блеять перед врагом России, вымаливая прощения за то, что враг решил блокировать Калининград. Алиханов НЕ выгнал эту глупую чиновную даму, НЕ дезавуировал её и поэтому полностью обтекает вместе с ней её жгучим позором. Имя этого позора — глупость и предательство», — отметил Модест Колеров.

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