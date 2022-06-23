Москва, 23 июня 2022, 18:01 — REGNUM Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров считает, что ранее считавшийся перспективным губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в одну секунду сжёг свою хорошую репутацию, не одернув собственную подчинённую — руководителя калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Аллу Иванову, которая 22 июня рассказала о якобы существующих «дипломатических путях» решения проблемы сухопутной блокады Калининграда, организованной властями Литвы.
Иванова заявила, что есть якобы три варианта «дипломатического решения» проблемы. Два из них связаны с внесением изменений в документы Евросоюза о санкциях, а третий заключается в разъяснении, которое Брюссель должен дать Вильнюсу, о том, что применять «санкционные» статьи к калининградскому транзиту не следует.
Многие эксперты уже отметили, что слова Ивановой — это демонстрация абсолютной политико-информационной беспомощности позиции России по вопросу о жизнеобеспечении Калининградской области.
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