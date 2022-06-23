Колеров: калининградский позор власти — глупость и предательство
Москва, 23 июня, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров считает, что ранее считавшийся перспективным губернатор Калининградской области Антон Алиханов в одну секунду сжёг свою хорошую репутацию, не одернув собственную подчинённую — руководителя калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Аллу Иванову, которая 22 июня рассказала о якобы существующих «дипломатических путях» решения проблемы сухопутной блокады Калининграда, организованной властями Литвы.
Иванова заявила, что есть якобы три варианта «дипломатического решения» проблемы. Два из них связаны с внесением изменений в документы Евросоюза о санкциях, а третий заключается в разъяснении, которое Брюссель должен дать Вильнюсу, о том, что применять «санкционные» статьи к калининградскому транзиту не следует.
Многие эксперты уже отметили, что слова Ивановой — это демонстрация абсолютной политико-информационной беспомощности позиции России по вопросу о жизнеобеспечении Калининградской области.