Луганск, 23 июня, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Российские войска и Народная милиция Донбасса развивают наступление и ведут бои на южных окраинах Лисичанска, сообщает 23 июня Телеграм-канал «Рыбарь».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По утверждению канала, на данный момент трасса Лисичанск— Северск находится под огневым воздействием российских войск. Это последняя линия снабжения Лисичанско-Северодонецкой группировки укронацистов, поэтому уже можно говорить, что она в оперативном окружении.

По некоторым данным, сейчас укронацисты из 24-й и 80-й бригад ВСУ и одной бригады территориальной обороны удерживают позиции на южных окраинах Лисичанска — на желатиновом и резинотехническом заводах.

Российские военные отмечают попытки украинских подразделений уйти из Лисичанска, в том числе прикрываясь колоннами мирных жителей, покидающих опасную зону.