Кострома, 23 июня, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Дни Костромы и Костромской области будет отмечаться в разные дни. Об этом сообщает информационный портал «Kostroma. Today».

Наталья Диева ИА REGNUM Костромичи отмечают день города

Праздник, посвящённый 870-летию города, состоится 27 августа. День образования Костромской области будут отмечать два дня — 13 и 14 августа. Программа торжеств ещё не опубликована.

Напомним, в 2020 и 2021 году гуляния проходили в урезанном формате из-за пандемии коронавируса. В 2020 году были разрешены массовые мероприятия, через год из-за ухудшения эпидемиологической ситуации их отменили. Кроме этих торжеств в этом году в областном центре пройдёт фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». Его дата ещё уточняется.