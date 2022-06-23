Тула, , 17:58 — REGNUM В мошенничестве в особо крупно размере признал виновным суд депутата Тульской городской думы шестого созыва, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 23 июня.

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Следствием и судом установлено, что в период с октября 2019 по декабрь 2021 года обвиняемый устроил в качестве своих помощников на работу четырех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности. Деньги, которые им начислялись в качестве зарплаты, получал сам депутат. Таким образом, он причинил ущерб бюджету в 2,5 млн рублей.

На этапе предварительного следствия сам обвиняемый полностью признал свою вину и возместил причиненный им ущерб.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф в размере 500 тысяч рублей.