Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM В Законодательном собрании Санкт-Петербурга поддержали законопроект о повышении зарплат чиновников и госслужащих на два оклада на год. Обсуждение документа прошло 23 июня на очередном заседании городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Законопроектом предлагается на два оклада должностного содержания лиц, замещающих госслужбу, увеличить фонд оплаты труда. Соответственно, примерно на 20% повысить доходы чиновников, депутатов, лиц равных им, в том числе уполномоченного по правам человека, по правам ребёнка», — отметил член городского правительства Константин Сухенко, представляя законопроект.

По словам представителя губернатора в Заксобрании, чиновники и госслужащие не хотят работать за 60-65 тыс. рублей в месяц. Повышение заработной платы позволит увеличить доходы чиновников на сумму от пяти до 15 тыс. рублей в месяц. К примеру, зарплата губернатора Петербурга Александра Беглова увеличится на 15 тыс. рублей, а в среднем у чиновников прирост составит шесть тысяч рублей.

За принятие законодательной инициативы проголосовали 44 человека, воздержался один, против проголосовал один депутат. Поправки в законопроект внесут до конца дня 24 июня 2022 года.

Напомним, что, согласно содержанию проекта, надбавка губернатора будет составлять семь окладов в год вместо пяти, на госдолжностях — шесть окладов, а у гражданских служащих — восемь.

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