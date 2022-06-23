Санкт-Петербург, 23 июня, 2022, 18:06 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга поддержали законопроект о повышении зарплат чиновников и госслужащих на два оклада на год. Обсуждение документа прошло 23 июня на очередном заседании городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Законопроектом предлагается на два оклада должностного содержания лиц, замещающих госслужбу, увеличить фонд оплаты труда. Соответственно, примерно на 20% повысить доходы чиновников, депутатов, лиц равных им, в том числе уполномоченного по правам человека, по правам ребёнка», — отметил член городского правительства Константин Сухенко, представляя законопроект.

По словам представителя губернатора в Заксобрании, чиновники и госслужащие не хотят работать за 60-65 тыс. рублей в месяц. Повышение заработной платы позволит увеличить доходы чиновников на сумму от пяти до 15 тыс. рублей в месяц. К примеру, зарплата губернатора Петербурга Александра Беглова увеличится на 15 тыс. рублей, а в среднем у чиновников прирост составит шесть тысяч рублей.

За принятие законодательной инициативы проголосовали 44 человека, воздержался один, против проголосовал один депутат. Поправки в законопроект внесут до конца дня 24 июня 2022 года.

Напомним, что, согласно содержанию проекта, надбавка губернатора будет составлять семь окладов в год вместо пяти, на госдолжностях — шесть окладов, а у гражданских служащих — восемь.