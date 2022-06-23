Москва, 23 июня 2022, 21:24 — REGNUM Пророссийского блогера задержали за разглашение факта пыток в латвийской тюрьме в отношении Кирилла Фёдорова. Об этом 23 июня ИА REGNUM заявил политолог Пётр Оградов.
«Владимиру Линдерману суд определил меру пресечения в два месяца тюрьмы. Адвокат подал протест в окружной суд», — сообщил собеседник агентства.
Обычно это решается в течении пары суток, пояснил политолог.
«Но у нас праздник Лиго, так, что задержится решение на неделю. Похоже, что Линдермана арестовали специально под Лиго» — заключил эксперт.
Напомним, что в Латвии задержали пророссийского блогера Владимира Линдермана.