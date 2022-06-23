Москва, 23 июня, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Пророссийского блогера задержали за разглашение факта пыток в латвийской тюрьме в отношении Кирилла Фёдорова. Об этом 23 июня ИА REGNUM заявил политолог Пётр Оградов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Линдерман

«Владимиру Линдерману суд определил меру пресечения в два месяца тюрьмы. Адвокат подал протест в окружной суд», — сообщил собеседник агентства.

Обычно это решается в течение пары суток, пояснил политолог.

«Но у нас праздник Лиго, так что задержится решение на неделю. Похоже, что Линдермана арестовали специально под Лиго», — заключил эксперт.

Напомним, что в Латвии задержали пророссийского блогера Владимира Линдермана.