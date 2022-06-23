Тирана, 23 июня 2022, 17:46 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 23 июня в ходе пресс-конференции по итогам Саммитам ЕС — Западные Балканы выразил сожаление в связи с тем, что саммит не принес никаких конкретных результатов для евроинтеграции Албании.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик отметил, что результат встречи не стал для него сюрпризом, а также в шутку отметил превосходство своего аккаунта в социальной сети над «сербской пропагандой».
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