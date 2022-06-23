Тирана, , 17:46 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 23 июня в ходе пресс-конференции по итогам Саммитам ЕС — Западные Балканы выразил сожаление в связи с тем, что саммит не принес никаких конкретных результатов для евроинтеграции Албании.

Эди Рама Bundesministerium für Europa

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик отметил, что результат встречи не стал для него сюрпризом, а также в шутку отметил превосходство своего аккаунта в социальной сети над «сербской пропагандой».

Эди Рама «Мне жаль ЕС. ЕС не способен освободить двух заложников, которыми из-за Болгарии являются Албания и Северная Македония. Сегодня исторически печальный день. У них очень большая проблема. Я думаю, что мы достигнем безопасности с надеждой на будущий век. Мы продолжим ждать, пока они не признают, что это их, а не наша вина. Я ничего иного не ждал, помимо того, что получил здесь. Никакого сюрприза, тут было мало надежд, я писал, читайте мой Twitter, а не сербскую пропаганду».

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Болгарии призвали Северную Македонию «не расслабляться»