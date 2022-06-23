Тирана, 23 июня, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 23 июня в ходе пресс-конференции по итогам Саммитам ЕС — Западные Балканы выразил сожаление в связи с тем, что саммит не принес никаких конкретных результатов для евроинтеграции Албании.

Bundesministerium für Europa Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик отметил, что результат встречи не стал для него сюрпризом, а также в шутку отметил превосходство своего аккаунта в социальной сети над «сербской пропагандой».