Изобильный, Ставропольский край, 23 июня, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Ставропольском крае расширена зона карантина, ранее объявленного в станице Рождественнской из-за заболевания местной жительницы сибирской язвой. В неё включены, кроме данного населенного пункта, еще и поселок Рыздвяный в Изобильненском районе, а также ряд муниципальных образований в Шпаковском районе, в том числе хутор Нижнерусский и станица Новомарьевская. Об этом говорится в постановлении краевого правительства.

Цитата из к/ф «Эпидемия». Реж. Вольфганг Петерсен. 1995. США Карантин

В документе сказано, что эпизоотическим очагом болезни следует считать территорию животноводческой точки ООО «Юг-СТ» в станице Рождественская Изобильненского района. Неблагополучной по сибирской язве считается территория вокруг этого очага радиусом два километра, а также территория станицы Рождественской. Кроме того, в радиусе 5 км определена угрожаемая зона — от границ неблагополучного пункта, а также территории поселка Рыздвяного в Изобильненском районе, хутора Нижнерусского и станицы Новомарьевской Шпаковского района.

Ранее сообщалось, что на территории станицы Рождественской, где заболела сибирской язвой местная жительница, введен карантин. Предварительной причиной заражения назван контакт пострадавшей с мясом больного животного.