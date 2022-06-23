Обнинск, Калужская область, 23 июня, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Форум научной молодежи «МИР» (Молодежь. Инновации. Развитие) открылся 23 июня в Технической академии Росатома Обнинска Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Пресс-служба администрации Обнинска На первом форуме научной молодежи «МИР»

В работе форуме принимают участие молодые специалисты, вовлеченные в научную или научно-практическую деятельность, а также молодые специалисты и аспиранты опорных вузов. В течение двух дней молодые ученые выслушают экспертов и выделят для себя тренды развития города будущего. Затем разделятся на группы и с помощью профессиональных модераторов создадут образ будущего, целевой результат. Путем специальных упражнений и методик им необходимо будет понять, что нужно сделать сейчас, чтобы прийти к этому будущему. Проблему будут прорабатывать в пяти аспектах: Обнинск — международный научно-образовательный город; связь корпораций и вузов; привлечение молодых специалистов; модель управления городом; цифровая наука — вызовы времени.

24 июня научная молодежь представит свои проекты генеральному директору Госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву, губернатору Калужской области Владиславу Шапше, руководителям научных организаций и других ведомств. Работа молодых ученых не ограничится временем проведения форума — будут организованы научные сообщества, которые продолжат решать актуальные вопросы развития российской науки.