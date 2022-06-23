Волгоград, , 17:36 — REGNUM Футбольный клуб «Ротор» в сезоне 2022/2023 годов будет выступать в ФНЛ-2, сообщили 23 июня в пресс-службе волгоградского клуба.

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Состав участников ФНЛ предстоящего сезона был утверждён на заседании исполкома Российского футбольного союза в Москве. «Ротор», который занял по итогам 2021–2022 года 18-ю строчку в турнирной таблице, в следующем сезоне будет выступать во второй Футбольной национальной лиге.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне сроки действия трудовых договоров закончились практически у всех футболистов и тренерского штаба клуба.

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