Волгоград, 23 июня, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ротор» в сезоне 2022/2023 годов будет выступать в ФНЛ-2, сообщили 23 июня в пресс-службе волгоградского клуба.

Pixabay.com Футбол

Состав участников ФНЛ предстоящего сезона был утверждён на заседании исполкома Российского футбольного союза в Москве. «Ротор», который занял по итогам 2021–2022 года 18-ю строчку в турнирной таблице, в следующем сезоне будет выступать во второй Футбольной национальной лиге.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне сроки действия трудовых договоров закончились практически у всех футболистов и тренерского штаба клуба.