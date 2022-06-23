Брюссель, , 17:31 — REGNUM Украине нужно дать возможность вступить в ЕС, у Киева большой потенциал, сообщил 23 июня журналистам федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в Брюсселе.

Шольц и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

После прибытия на саммит ЕС глава германского правительства призвал страны Евросоюза создать для Украины условия, чтобы эта страна смогла «продолжить свой многообещающий путь вперёд».

Он подчеркнул, что ЕС нужно «быть готовым к расширению». Шольц выразил уверенность, что на нынешнем саммите участники проявят единодушие в поддержку Киева.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишель уверен, что на саммите ЕС дадут статус кандидатов Украине и Молдавии