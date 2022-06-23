Брюссель, 23 июня, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Украине нужно дать возможность вступить в ЕС, у Киева большой потенциал, сообщил 23 июня журналистам федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в Брюсселе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шольц и Байден

После прибытия на саммит ЕС глава германского правительства призвал страны Евросоюза создать для Украины условия, чтобы эта страна смогла «продолжить свой многообещающий путь вперёд».

Он подчеркнул, что ЕС нужно «быть готовым к расширению». Шольц выразил уверенность, что на нынешнем саммите участники проявят единодушие в поддержку Киева.