Луганск, , 17:30 — REGNUM Для поднятия духа украинских боевиков используются различные приёмы, рассказал 23 июня один из командиров подразделений Народной милиции Донбасса Телеграм-каналу «Денацификация UA».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Военный с позывным «Док» сообщил, что несколько часов назад один из пленных украинских боевиков вполне серьёзно рассказал ему о том, что российские города Ростов-на-Дону и Белгород уже взяты украинскими войсками.

«А что он сказал, когда вы рассказали ему о реальной картине?», — спросил репортёр.

«Он просто нам не поверил. Говорит, что это неправда», — ответил ему «Док».

Кроме того, для повышения самооценки украинских боевиков подразделениям присваивают звучные наименования типа «Егеря» и «Хортица», рассказывая им, что российские военные боятся сталкиваться с этими отрядами.

Стоит отметить, что интервью было взято в районе Лисичанска, где сейчас идут бои по уничтожению окруженных в Горском и Золотом укронацистов, а также формируется более крупный «котёл» для ВСУ.

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