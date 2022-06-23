Пенза, , 17:50 — REGNUM Программа по трудоустройству подростков в летний период реализуется в Пензенской области. По состоянию на 23 июня временно трудоустроено 1764 подростка, сообщает региональное министерством труда, социальной защиты и демографии.

Устройство на работу Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Школьников привлекают к работам по озеленению и благоустройству территорий, уборке помещений, уходу за памятниками воинам Великой Отечественной войны, оказанию помощи ветеранам и инвалидам.

При трудоустройстве подростка в возрасте младше 16 лет необходимо письменное разрешение родителя или опекуна. Для временных работ в летний период следует обратиться в центр занятости и предоставить паспорт.

Зарплата подростка складывается из расчета не менее установленного минимального размера оплаты труда (15 279 рублей) за фактически отработанное время и материальной поддержки, оказываемой службой занятости населения в размере 3 тыс. рублей в месяц. Выплата не облагается налогом и перечисляется на лицевой счет подростка.

ИА REGNUM ранее сообщало, на 1 января 2021 года в Пензенской области проживало около 230 тыс. несовершеннолетних жителей.

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