Сыктывкар, , 17:27 — REGNUM Чиновники из Коми, побывавшие в ЛНР, привезли депутатам Госсовета осколки ракетного комплекса «Точка-У», сообщает пресс-служба заксобрания.

Герб ЛНР Leonid 2

Каждый депутат получил отдельную папку. В ней содержались рабочие документы, листок с пояснениями и сам осколок ракетного комплекса.

«22 августа 2014 года на город Ровеньки Луганской Народной Республики упала баллистическая ракета «Точка-У», пущенная ВС Украины. Были разрушены жилые дома, погибли четыре местных жителя. Среди погибших — Саша Сорокин, которому было 6 лет. Украинские СМИ написали, что «уничтожены террористы», — говорится в записке.

Как сообщало ИА REGNUM, Коми и город Ровеньки (ЛНР) заключили соглашение о сотрудничестве.