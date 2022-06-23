Чебоксары, , 17:26 — REGNUM В бюджет Чебоксар направят почти 15,3 млн рублей на завершение строительства детского сада в микрорайоне Благовещенский. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Дополнительные средства выделяются из резервного фонда республиканского правительства. Речь идёт о сумме в размере15 293 700 рублей. Их получит министерство образования и молодёжной политики Чувашии для предоставления муниципалитету в виде субсидии.

«Для последующего предоставления бюджету города Чебоксары субсидии на завершение строительства объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. «Благовещенский», — говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чебоксарах возбуждено административное дело в связи со срывом срока строительства нового дошкольного учреждения в Благовещенском. В прокуратуре Чувашии тогда отмечали, что стоимость контракта составила около 255 млн рублей со сроком исполнения до 30 декабря 2021 года.

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