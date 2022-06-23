Чебоксары, 23 июня, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В бюджет Чебоксар направят почти 15,3 млн рублей на завершение строительства детского сада в микрорайоне Благовещенский. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Дополнительные средства выделяются из резервного фонда республиканского правительства. Речь идёт о сумме в размере15 293 700 рублей. Их получит министерство образования и молодёжной политики Чувашии для предоставления муниципалитету в виде субсидии.

«Для последующего предоставления бюджету города Чебоксары субсидии на завершение строительства объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. «Благовещенский», — говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чебоксарах возбуждено административное дело в связи со срывом срока строительства нового дошкольного учреждения в Благовещенском. В прокуратуре Чувашии тогда отмечали, что стоимость контракта составила около 255 млн рублей со сроком исполнения до 30 декабря 2021 года.