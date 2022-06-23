Тирана, 23 июня, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 1035 человек выявили 271 новый случай заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 73 пациента. Об этом сообщило вечером 23 июня министерство здравоохранения и социальной защиты страны. Во всей России за прошедшие сутки выявили 2474 носителя коронавируса.

Anila amataj Тирана, высотное здание Албания

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 278 211 случаев заражения коронавирусом, 273 471 человек излечился, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся восемь пациентов. Уже три месяца в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 1243 активных случаев заражения, за полторы недели это число возросло вчетверо. При этом 929 выявленных случаев приходятся на Тирану.