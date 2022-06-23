Симферополь, 23 июня, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Маршрутный автобус попал в автоаварию в Симферополе, в результате пострадали два пассажира, сообщили 23 июня в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Предварительно установлено, что днём 23 июня автобус ПАЗ, двигавшийся по городскому маршруту № 65, в районе улицы Гагарина столкнулся с автомобилем Chevrolet.

В результате автоаварии травмы получили два человека — пассажиры ПАЗа. Медицинская помощь им была оказана на месте.

В прокуратуре начали проверку по факту аварии. Предстоит установить обстоятельства произошедшего, будет проверено исполнение перевозчиком требований нормативных актов при организации им транспортных услуг.