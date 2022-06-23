Тегеран, 23 июня 2022, 17:19 — REGNUM Новым руководителем разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) назначен генерал Мохаммад Каземи, сообщает 23 июня Tasnim.

Эмблема КСИР
Эмблема КСИР

Назначение произвёл глава КСИР Хоссейн Салами. Каземи ранее заведовал отделом контрразведки в организации.

Таким образом, завершилось руководство разведки КСИР Хосейна Тайеба, который возглавлял структуру последние 12 лет. Тайеба остаётся служить в КСИР — теперь уже советником командующего организации.

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