Тегеран, 23 июня 2022, 17:19 — REGNUM Новым руководителем разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) назначен генерал Мохаммад Каземи, сообщает 23 июня Tasnim.
Назначение произвёл глава КСИР Хоссейн Салами. Каземи ранее заведовал отделом контрразведки в организации.
Таким образом, завершилось руководство разведки КСИР Хосейна Тайеба, который возглавлял структуру последние 12 лет. Тайеба остаётся служить в КСИР — теперь уже советником командующего организации.
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