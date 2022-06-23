Тегеран, 23 июня, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Новым руководителем разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) назначен генерал Мохаммад Каземи, сообщает 23 июня Tasnim.

Эмблема КСИР

Назначение произвёл глава КСИР Хоссейн Салами. Каземи ранее заведовал отделом контрразведки в организации.

Таким образом, завершилось руководство разведки КСИР Хосейна Тайеба, который возглавлял структуру последние 12 лет. Тайеба остаётся служить в КСИР — теперь уже советником командующего организации.